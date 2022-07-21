На детских площадках Петрозаводска заполняют песочницы

На детские площадки в Петрозаводске завозят песок. «Городской комбинат благоустройства» заполняет песочницы в различных районах, сообщили в мэрии.

Так, уже заполнили песочницы около дома № 4 на Октябрьском проспекте, на улицах Пограничной и Архипова около дома № 6, на улице Мелентьевой рядом с домом №43, в парках Железнодорожников и Приозерном, Дмитриевском сквере, на Берёзовой аллее и других объектах. Сегодня работы проводят в сквере Кукковский Петух.

Кроме того, «Служба заказчика» ремонтирует оборудование на спортивных и детских площадках. Чинят и меняют поврежденные элементы, закрашивают граффити. Эти работы скоро проведут в Дмитриевском сквере около перекрестка улиц Антикайнена и Ленинградской и в сквере 70-летия Победы на пересечении улицы Калинина и проспекта Александра Невского. // Фото: администрация Петрозаводска