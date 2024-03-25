В суд поступили дела еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд в Москве ранее арестовал четырех обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». В понедельник, 25 марта, следователи просят арестовать еще троих, сообщили в пресс-службе СКР. Материалы в отношении этих людей тоже поступили в суд.

Судя по именам обвиняемых Аминчона Исломова и Диловара Исломова, а также подозреваемого Исроила Исломова, это два брата и их отец.

В пресс-службе суда уточнили, что Аминчон Исломов родился в Душанбе, оно сейчас у него российское гражданство. Он женат и имеет четверых детей.

Диловар Исломов тоже родился в столице Таджикистана, имеет российское гражданство, работал таксистом

По данным Telegram-канала «112», мужчин 24 марта вызвали на допрос в СКР после чего задержали. Всего по делу о теракте в Красногорске задержали 11 человек.

Ранее суд отправил под арест на два месяца Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова, Мирзоева Далерджона Баротовича и Саидакрами Муродали Рачабализоду. Двое последних признали свою вину. // фото: Суды общей юрисдикции города Москвы