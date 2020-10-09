В субботу воздух в Карелии прогреется до плюс 14

Завтра, 10 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +11,+13°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, ночью местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11°С, днем +9, +14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +9, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже до +11, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале до +13, переменная облачность, в первой половине дня небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.