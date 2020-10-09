Стало известно, какая погода установится в выходные в Петрозаводске

О погоде в предстоящие выходные дни в Петрозаводске сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба.

Так, по данным прогнозирующих организаций, в субботу, 10 октября, температура воздуха +11, +13 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ожидается небольшой дождь.

Характер погоды практически не изменится в воскресенье. 11 октября температура воздуха +10, +12 градусов. Ветер юго-восточный, восточный, 2-6 м/с. Без осадков.