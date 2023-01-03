В среду в Карелию может прийти метель

Переменная облачность и умеренный снег ожидаются 4 января в Карелии. Местами возможна небольшая метель, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер будет умеренным, северных направлений. Температура воздуха ночью -8, -13 градусов, а местами до -20 градусов. Днем будет -5, -10 градусов, а местами до -13 градусов.

Днем в Петрозаводске ожидается небольшой снег, будет скользко на дорогах. Облачно с прояснениями, ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -12 градусов, днем будет -8, -10 градусов. // фото: freepik.com