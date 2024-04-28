В Сортавальском районе раскрыта кража прицепа

В Отделении МВД России по Сортавальскому району раскрыли кражу бортового прицепа у местного фермера, сообщает пресс-служба МВД по Карелии.

Полицейские выяснили, что прицеп еще с осени прошлого года был припаркован неподалеку от проезжей части, многие его видели. Один из водителей, местный житель, на протяжении долгого времени наблюдавший за оставленным на зиму имуществом, решил, что оно никому не принадлежит. Поэтому в один день 61-летний сельчанин похитил бортовой прицеп – посчитал, что он пригодится в хозяйстве.

Похищенное изъято. Подозреваемый полностью признал вину.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации: «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: МВД по РК