В смартфоны начали добавлять обязательные российские приложения

С 1 апреля в России обязаны продавать электронику с отечественным софтом. На смартфонах и планшетах должен быть предустановлен список из 16 приложений, одобренных правительством.

По сообщению Hi-Tech Mail.ru, в устройстве Nokia 5.4 после включения и настройки на рабочем столе появляется папка с российскими приложениями, некоторые программы появятся на главном экране. Пользователь сможет удалить ненужные сервисы.

Компания Samsung сделала иначе. Она загрузила иконки обязательных отечественных приложений на смартфоны через обновление системы. Они появятся даже на устройствах, проданных до 1 апреля. Пользователь, нажав на иконку приложения, попадет в магазин для скачиваний. Таким образом, компания экономит память устройств.

Нововведение в российском законодательстве также позволяет производителям устройств при настройках предлагать пользователям список рекомендуемых российских приложений. По такому пути пошла Apple. При первом включении iPhone появится специальное меню, где можно выбрать приложения для установки или же просто пропустить меню без скачивания. (фото ixbt.com, hi-tech.mail.ru)