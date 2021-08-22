В школьном дворе появились граффити с советским военачальником

Трансформаторную будку на территории школы на улице Фролова на Кукковке превратились в арт-объект.

Граффити с военной тематикой появились в школе №5. Художники нарисовали на одной стороне объекта советского военачальника, командующего армией и фронтом в Великой Отечественной войне, генерала-полковника Валериана Фролова, с другой стороны изображены два солдата. Фоном стала карта, на которой можно различить названия карельских городов. Снимок опубликовал паблик «Подслушано в Птз».

«Вот такое вот произведение искусства во дворе школы 5, по адресу Генерала Фролова 12»,

- написал автор фото.

Для справки: Фролов с началом войны во главе армии оборонял мурманское направление. В ходе Мурманской оборонительной операции части армии при взаимодействии с Северным флотом было остановлено наступление немецкой армии «Норвегия» и удержан порт Мурманск.

С сентября 1941 по февраль 1944 года Фролов командовал Карельским фронтом. Войска удерживали оборону на рубеже свыше 1200 километров от Баренцева моря через Ухту и Повенец на Онежском озере по реке Свирь до Ладожского озера. Периодически проводились частные операции: Медвежьегорская наступательная операция, Кестеньгская операция, Мурманская наступательная операция.

В феврале 1944 года командующим фронтом был назначен генерал армии Кирилл Мерецков, а Фролов стал его заместителем. Участвовал в Свирско-Петрозаводской операции, преследовании противника на кандалакшском и кестеньгском направлениях, в Петсамо-Киркенесской операции. В результате на северо-западе СССР была восстановлена государственная граница, Финляндия выведена из войны. В конце 1944 года фронт был расформирован. Фролова перевели на работу в тылу. (фото на главной pixel2013, pixabay.com)