В сети появились фото и видео крупного пожара на севере Карелии

В 0:48 на пульт связи отряда противопожарной службы по Лоухскому району поступило сообщение о пожаре возле бывшей базы райпо на улице Кестеньгской в поселке Лоухи, сообщает паблик «Безопасный городишко Лоухи».

Прибывшими к месту вызова огнеборцы выяснили, что горят штабели из шпал. Для тушения огня были привлечены силы и средства пожарных частей 57 и 58. Потребовалось порядка четырех часов непрерывной работы 13 человек личного состава с использованием трех единицы техники, чтобы ликвидировать пожар.

Самое главное, что пожарным удалось остановить распространение пожара и предотвратить возможные негативные последствия.

Инцидент произошел 12 апреля. Пострадавшие отсутствуют, ведется оценка причинённого ущерба.

Одной из наиболее вероятных версий возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем.

Фото из группы «Безопасный городишко Лоухи»