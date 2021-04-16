В сети появились фото и видео крупного пожара на севере Карелии
В 0:48 на пульт связи отряда противопожарной службы по Лоухскому району поступило сообщение о пожаре возле бывшей базы райпо на улице Кестеньгской в поселке Лоухи, сообщает паблик «Безопасный городишко Лоухи».
Прибывшими к месту вызова огнеборцы выяснили, что горят штабели из шпал. Для тушения огня были привлечены силы и средства пожарных частей 57 и 58. Потребовалось порядка четырех часов непрерывной работы 13 человек личного состава с использованием трех единицы техники, чтобы ликвидировать пожар.
Самое главное, что пожарным удалось остановить распространение пожара и предотвратить возможные негативные последствия.
Инцидент произошел 12 апреля. Пострадавшие отсутствуют, ведется оценка причинённого ущерба.
Одной из наиболее вероятных версий возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем.
Фото из группы «Безопасный городишко Лоухи»