В сети «ожил» аккаунт Жириновского

Странные и жутковатые события происходят в запрещенной в России соцсети Х. Там «ожил» аккаунт покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, пишет Lenta.ru.

В аккаунте Жириновского впервые после его смерти был опубликован новый пост, от которого по спине могут побежать мурашки.

«В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите»,

— говорится в посте.

Последняя публикация на странице Жириновского была сделана в июне 2023 года. В ней владельца аккаунта предупредили, что неизвестные получили к нему доступ. Ей предшествовал пост от 6 июня 2022 года, в котором сообщалось о том, что лидера ЛДПР не стало.