Единая Россия и ВАРМСУ будут контролировать исполнение закона об МСУ

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев провел встречу с сопредседателем ВАРМСУ Ириной Гусевой и муниципальными главами. Для эффективного взаимодействия между партией «Единая Россия» и ВАРМСУ было подписано соглашение, которое закрепило вектор развития муниципального уровня власти. ВАРМСУ и партия будут вести совместный мониторинг исполнения нового закона о местном самоуправлении.

На сайте партии сообщили, что планируется совместная работа «Единой России» и ВАРМСУ по совершенствованию законодательства РФ в области местного самоуправления, по развитию межмуниципального и регионального сотрудничества, разработке и реализации проекта по подготовке кадров для органов МСУ, изучению и распространению лучших муниципальных практик.

«Точек соприкосновения очень много. Одно из направлений, по которому мы плотно взаимодействуем, - реализация партийных проектов. У нас их 23, по каждому с ВАРМСУ пересекаемся. Жители активно участвуют в партпроектах, и те, которые доказали свою эффективность, востребованы. До 2026 года все они продолжат свою работу, а после – могут быть перезагружены или перестанут действовать»,

- сказал секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия», первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Владимир Якушев.

ВАРМСУ по поручению президента продвигает интересы муниципального сообщества на всех уровнях власти. В 2025 году отдельное внимание будет уделено муниципальным депутатам, этой работой ВАРМСУ займется вместе с партией «Единая Россия».

«ВАРМСУ в 2024 году получила статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества. При поддержке Администрации Президента мы выстроили эффективное взаимодействие с федеральной, региональной властью. Постоянно расширяется наше взаимодействие с главами муниципалитетов, муниципальными депутатами. Это год объявлен партией «Единая Россия» Годом муниципального депутата, и подписание соглашения расширит форматы нашего взаимодействия с партией, депутатским корпусом на местах. С «Единой Россией» у нас общие цели и задачи – повышение качества жизни людей, создание комфортной и безопасной среды, развитие территорий»,

- сказала сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

«Единая Россия» и ВАРМСУ также будут совместно работать над реализацией федерального партпроекта "Школа ЖКХ". Проект призван повысить правовую грамотность населения в сфере жилищного законодательства и вовлекать граждан в решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: er.ru