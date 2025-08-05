В салонах МегаФона начали работу мини-офисы банка «Солидарность»

Инициатива позволит новым абонентам МегаФона из числа иностранных граждан провести в одном месте все процедуры, необходимые для приобретения и активации сим-карт в соответствии с действующим законодательством

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «МегаФон»

МегаФон и коммерческий банк (КБ) «Солидарность» запустили совместный проект по открытию на базе салонов связи оператора дополнительных банковских отделений. Проект запущен в начале этой недели в более чем 40 собственных салонах МегаФона на территории Москвы, расположенных рядом с крупными транспортными пересадочными узлами столицы и Многофункциональными центрами Госуслуг с высокой проходимостью.

Сотрудники банка, находящиеся в салоне связи оператора, осуществляют регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС), а также могут помочь с заведением и подтверждением учетной записи на портале Госуслуг и получением страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Напомним, что для заключения договора на услуги связи с начала этого года иностранным гражданам необходимо получить СНИЛС, завести подтверждённый аккаунт на портале Госуслуг и зарегистрировать биометрию в отделении банка. Оператор обязан верифицировать клиента через ЕБС. И только после сверки всех данных сим‑карта будет активирована.

Проект МегаФона и Банка «Солидарность» позволит реализовать функцию «одного окна» для иностранных граждан при приобретении сим-карт, и им не придётся тратить время на посещение отделений фонда социального страхования, Многофункциональных центров Госуслуг (МФЦ) и банка для выполнения каждой процедуры по отдельности.

Наша первоочерёдная задача — сделать подключение к услугам связи максимально удобным для наших клиентов. Кроме того, открытие банковских отделений в наших салонах позволит существенно расширить спектр услуг за счёт предоставления банковских продуктов,

—- резюмирует директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

Универсальный коммерческий банк АО КБ «Солидарность» основан в Самаре в 1990 году. Банк стабильно входит в число ведущих региональных банков Поволжья и входит в топ-100 крупнейших банков России по размеру активов. Банк специализируется на международных переводах, расчётах с зарубежными партнёрами и обслуживании иностранных граждан. Клиентами АО КБ «Солидарность» являются более 400 тысяч граждан из стран Средней Азии. Особое внимание банк уделяет развитию инфраструктурных и социальных проектов, включая внедрение биометрических решений для иностранных граждан, а также модернизацию цифровых сервисов и продуктов. Офисы Банка расположены в Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Иркутске.

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