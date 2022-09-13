В российские школы собираются вернуть начальную военную подготовку

Курс начальной военной подготовки в школах могут расширить. Это допустил министр просвещения Сергей Кравцов, передает «Интерфакс».

Глава Минпросвещения России заявил об этом на заседании Госдумы 13 сентября. Ему предложили ввести в школах НВП вместо существующего сейчас ОБЖ.