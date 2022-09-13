13 сентября 2022, 21:03
В российские школы собираются вернуть начальную военную подготовку
Отмененный в 90-х годах предмет могут возвратить, заявили в Минпросвещения РФ
Курс начальной военной подготовки в школах могут расширить. Это допустил министр просвещения Сергей Кравцов, передает «Интерфакс».
Глава Минпросвещения России заявил об этом на заседании Госдумы 13 сентября. Ему предложили ввести в школах НВП вместо существующего сейчас ОБЖ.
- В части начальной военной подготовки, специальный модуль того содержания, которое было в Советском Союзе, сохранено в предмете "Основы безопасности жизнедеятельности". Если что-то нужно дополнить и расширить, давайте отдельно обсудим, - сказал он. // Фото: pxhere.com