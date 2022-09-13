Россиянам рассказали об опасности горячего картофеля

Употреблять слишком горячий картофель опасно для здоровья. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова, слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметила врач, перед тем, как есть картошку, надо дать ей остыть до комнатной температуры. В этом случае уровень глюкозы в крови не сильно вырастет, а крахмал будет частично ферментироваться в кишечнике, что приведет к росту числа полезных бактерий.

Некоторые блюда с картофелем имеют высокую калорийность: порцию картофеля фри по калорийности можно приравнять к другим видам фастфуда, в пюре добавляют много сливочного масла, молока и сливок, в драники - муку и масло. В то же время, вареный картофель может быть частью диеты, подчеркнула специалист.

Также Павлова отметила, что из-за употребления картофеля фри у человека могут начаться проблемы с кожей лица, памятью и концентрацией. Фото: unsplash.com