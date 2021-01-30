В России вырастут федеральные социальные пособия

Правительство РФ проиндексировало на 4,9% федеральные социальные пособия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. Ряд выплат увеличится с 1 февраля.

Речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснется некоторых пособий, которые положены семьям с детьми.

В числе таких выплат единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за детьми, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат - раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. (фото pronedra.ru)