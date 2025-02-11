В России продолжают бороться с нелегальным товарооборотом

С 1 марта производители будут обязаны маркировать бакалейную и другую пищевую продукции в потребительской упаковке. Также в документе отметили, что в государственной системе «Честный знак» появится косметика, бытовая химия и автомобильные жидкости, об этом сообщает РИА Новости.

Начиная с весны этого года, чтобы продолжать торговлю продукцией, производители должны будут маркировать специи, приправы, чипсы, сухарики, гренки, попкорн, соусы, хлебцы и кукурузные палочки.

Также кабмин обязал маркировать мыло, моющие средства, дезодоранты, средства для волос и бритья, средства для макияжа и ухода за кожей, зубные пасты, автомобильные масла, антикоррозийные покрытия, тормозные жидкости и антифризы.

С 1 сентября в государственную систему «Честный знак» должны будут вносить молочные напитки с фруктовыми добавками, детские игрушки для детей до 15 лет, сухие строительные смеси, гипс, известь, герметики, монтажные пены. Фото: piхabay