В России появились 200 новых турецких брендов обуви

Жителям России впервые стали доступны более 200 новых наименований обуви от популярных турецких брендов, сообщает информационный портал издания «Известия». Спортивная и повседневная обувь для детей и взрослых компаний Garamond, Miss F, Travel soft, Art Bella, Butigo, Balloon-s, I cool, Yellow Kids уже представлена в сегменте масс-маркета на «Ягодке» (бывший Wildberries). Средний чек составляет от полутора до 3 тысяч рублей.

«С уходом международных брендов интерес к российскому рынку продолжает расти. В первую очередь со стороны производителей из Турции и КНР, а наша онлайн-площадка позволяет им быстро выйти на большую аудиторию покупателей по всей стране»,

- пояснили в пресс-службе маркетплейса.

Поставки товаров новых производителей осуществляются напрямую через официальное представительство. Подлинность продукции подтверждена в соответствии с требованиями цифровой маркировки. В начале июня глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что турецкие, китайские, индийские, бразильские, иранские бренды «стучатся» в РФ. Некоторым уже открыли двери. Фото: pxhere.