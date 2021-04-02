В России повышаются цены на авиабилеты

Билетные агрегаторы информируют о росте цен на авиабилеты по внутрироссийским направлениям сообщают «Известия».

Цена на билеты с вылетом в апреле-июне выросла на 15–120% по сравнению с 2019 годом. По понятным причинам, сравнивать цену с 2020 годом не имеет большого смысла. Сильнее всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны (+121%), Томск (+91%), Нижнекамск (+88%), Пермь (+58%).

Эксперты считают, что авиаперевозчики не могут удерживать тарифы на прежнем уровне по объективным причинам из-за растущих затрат, низкой рентабельности и накопленных убытков 2020 года. В то же время, перелеты по России остаются гораздо доступнее, чем в другие страны.

В 2020 году весной авиабилеты были дорогими, так как спрос на перевозки упал почти до нуля. Летали только люди, нечувствительные к цене. Авиакомпаниям за счет оставшихся пассажиров надо было хоть как-то отбивать расходы на выполнение рейсов, писали СМИ. Спрос тогда был неэластичен, а изменение тарифов не приводило к изменению спроса. Поэтому цены на авиабилеты во II квартале 2021 года, когда внутренние перевозки почти восстановились, сравниваются с аналогичным периодом 2019 года.

Минтранс отказался комментировать тенденцию, сославшись на то, что не знаком с методикой оценки агрегаторами цен на авиабилеты. По словам представителя министерства, увеличение провозных емкостей, которые готовы предложить авиакомпании на II квартал 2021 года, окажет положительное влияние на доступность минимальных тарифов для населения.

Фото с сайта new.sipaero.ru