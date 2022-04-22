22 апреля 2022, 18:15
Экономика

В России ожидают снижение ключевой ставки Центробанка до 15 процентов

Эксперт считает, что летом ставка может упасть до 10 процентов

Ожидается, что на следующей неделе Банк России снизит ключевую ставку на два пункта – до 15% годовых, при этом уже к июлю-сентябрю ставка может упасть до 10%, считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Игорь Рапохин, передает interfax.ru.

Такой прогноз аналитик объясняет не просто замедлением недельной инфляции в России, а возврат к показателям прошлого года. Кроме того, рубль полностью отыграл все потери к доллару, а население вернуло в банковский сектор все средства, снятые ранее со счетов.

Напомним, 28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку c 9,5% до 20% годовых на фоне резкого роста инфляционных рисков из-за введения жестких санкций в отношении России. На внеплановом заседании 8 апреля Совет директоров принял решение снизить ее до 17%. Фото: pixabay.

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