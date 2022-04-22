В России ожидают снижение ключевой ставки Центробанка до 15 процентов

Ожидается, что на следующей неделе Банк России снизит ключевую ставку на два пункта – до 15% годовых, при этом уже к июлю-сентябрю ставка может упасть до 10%, считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Игорь Рапохин, передает interfax.ru.

Такой прогноз аналитик объясняет не просто замедлением недельной инфляции в России, а возврат к показателям прошлого года. Кроме того, рубль полностью отыграл все потери к доллару, а население вернуло в банковский сектор все средства, снятые ранее со счетов.

Напомним, 28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку c 9,5% до 20% годовых на фоне резкого роста инфляционных рисков из-за введения жестких санкций в отношении России. На внеплановом заседании 8 апреля Совет директоров принял решение снизить ее до 17%. Фото: pixabay.