20 июля 2021, 08:51
В «разборе» ДТП пришлось участвовать спасателям
Три серьезных дорожных инцидента произошли в разных районах Карелии
Вчера пожарно-спасательные подразделения Карелии неоднократно привлекались к ликвидации последствий серьезных ДТП.
В пятом часу вечера в Медвежьегорске помощь спасателей (4 человека и одна единица техники) потребовалась на ул. Дзержинского, где автомобиль наехал на пешехода.
В начале восьмого вечера пожарно-спасательное подразделение г. Петрозаводска (3 чел., 1 ед. техники) выезжало на ликвидацию происшествия на автомобильной дороге (столкновение легкового автомобиля и мотоцикла) на ул. Ломоносова у д.28.
Одновременно с этим в Костомукше в карьере «Центральный» спасатели привлекались на место столкновения дух автомобилей.
Информация о пострадавших во всех ДТП уточняется. // Фото: МЧС Карелии