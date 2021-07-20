В «разборе» ДТП пришлось участвовать спасателям

Вчера пожарно-спасательные подразделения Карелии неоднократно привлекались к ликвидации последствий серьезных ДТП.

В пятом часу вечера в Медвежьегорске помощь спасателей (4 человека и одна единица техники) потребовалась на ул. Дзержинского, где автомобиль наехал на пешехода.

В начале восьмого вечера пожарно-спасательное подразделение г. Петрозаводска (3 чел., 1 ед. техники) выезжало на ликвидацию происшествия на автомобильной дороге (столкновение легкового автомобиля и мотоцикла) на ул. Ломоносова у д.28.

Одновременно с этим в Костомукше в карьере «Центральный» спасатели привлекались на место столкновения дух автомобилей.

Информация о пострадавших во всех ДТП уточняется. // Фото: МЧС Карелии