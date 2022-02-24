24 февраля 2022, 16:56
В работе Youtube произошел серьезный сбой
С проблемами в работе ресурса столкнулись пользователи из разных стран
Сегодня пользователи Youtube по всему миру жалуются на проблемы в работе сайта. Об этом сообщает портал DownDetector.
Всего было зафиксировано несколько сотен жалоб. Пользователи недовольны работой приложения и веб-сайта, а также жалуются на работу видеотрансляций.
С проблемами столкнулись Интернет-юзеры из России, Германии, Франции и других стран. Фото pixabay.com/StockSnap