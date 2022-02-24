24 февраля 2022, 16:56
Мир

В работе Youtube произошел серьезный сбой

С проблемами в работе ресурса столкнулись пользователи из разных стран

Сегодня пользователи Youtube по всему миру жалуются на проблемы в работе сайта. Об этом сообщает портал DownDetector.

Всего было зафиксировано несколько сотен жалоб. Пользователи недовольны работой приложения и веб-сайта, а также жалуются на работу видеотрансляций.

С проблемами столкнулись Интернет-юзеры из России, Германии, Франции и других стран. Фото pixabay.com/StockSnap

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Метки: 
youtube
сбой
Интернет
видеотрансляции
Германия