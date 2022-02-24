Прекратить выдачу европейских виз всем россиянам предложила Бельгия

Европейский союз должен прекратить выдавать визы россиянам, причем не только чиновникам и депутатам, но и обычным гражданам. Об этом 24 февраля заявил госсекретарь по вопросам предоставления убежища и миграции Самми Махди, передает сообщает Reuters.

Речь идет о туристах, отправляющихся на учебу студентах и путешествующих по рабочим делам гражданах РФ.

- Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию… В настоящий момент россияне нежелательны здесь, - отметил Махди.

Он уточнил, что запрет должен коснуться и краткосрочного, и долгосрочного пребывания в стране.

В четверг, 24 февраля, лидеры стран ЕС встретятся, чтобы принять решение о дополнительных санкциях против России. // Фото: vizavshengen.com