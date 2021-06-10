10 июня 2021, 16:20
В пятницу воздух в Карелии прогреется до плюс 28
11 июня в республике сохранится безоблачная теплая погода
Завтра, 11 июня, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +23, +25°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7, +12°С, днем +23, +28°С, у водоемов +17, +22°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +25, ясно.
В Сегеже до +23, ясно.
В Сортавале до +22, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото vmnews.ru