В пятницу воздух в Карелии прогреется до плюс 28

Завтра, 11 июня, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +23, +25°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7, +12°С, днем +23, +28°С, у водоемов +17, +22°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +25, ясно.

В Сегеже до +23, ясно.

В Сортавале до +22, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото vmnews.ru