В пятницу воздух в Карелии прогреется до плюс 26

Завтра, 19 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +15+17, днем +23+25.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Днем в отдельных районах небольшой дождь. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +12+17, по северным районам местами до +7, днем +21+26, по северным районам +14+19.

В Костомукше до +17, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +19, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +22, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.