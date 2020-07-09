09 июля 2020, 16:14
В пятницу воздух в Карелии прогреется до плюс 22
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 10 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9+11, днем +18+20.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12, днем +17+22.
В Костомукше до +16, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +18, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +17, переменная облачность, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.