В пятницу воздух в Карелии прогреется до плюс 22

Завтра, 10 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9+11, днем +18+20.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12, днем +17+22.

В Костомукше до +16, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +18, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +17, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.