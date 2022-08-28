В праздновании Дня Карелии приняли участие 15 тысяч человек

В праздничных мероприятиях, посвященных Дню Карелии, приняли участие около 15 тысяч жителей и гостей республики. Такие цифры приводит полиция Прионежского района.

В этом году День Карелии отмечали в нескольких населенных пунктах Прионежья. Главные события прошли в Деревянном и Шелтозере. Праздник завершился красочным салютом.

Общественный порядок на Дне Карелии охраняли сотрудники МВД, Росгвардии, частных охранных предприятий, представители народных дружин и общественных формирований. Существенных нарушений допущено не было. Фото полиции Прионежского района