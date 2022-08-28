28 августа 2022, 14:04
В праздновании Дня Карелии приняли участие 15 тысяч человек
Праздник в Прионежье обошелся без существенных нарушений общественного порядка
В праздничных мероприятиях, посвященных Дню Карелии, приняли участие около 15 тысяч жителей и гостей республики. Такие цифры приводит полиция Прионежского района.
В этом году День Карелии отмечали в нескольких населенных пунктах Прионежья. Главные события прошли в Деревянном и Шелтозере. Праздник завершился красочным салютом.
Общественный порядок на Дне Карелии охраняли сотрудники МВД, Росгвардии, частных охранных предприятий, представители народных дружин и общественных формирований. Существенных нарушений допущено не было. Фото полиции Прионежского района