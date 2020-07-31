В поселке Пряжа снесли автовокзал и строят новый

Сегодня министр строительства Карелии Виктор Россыпнов посетил Пряжу и проверил ход возведения объектов, строящихся по федеральной целевой программе развития региона в рамках поручений Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, сообщает сайт правительства РК

Это называется «реконструкция», но фактически автовокзал предстоит построить заново, чтобы создать для пассажиров условия, отвечающие современным требованиям,

- поясняет Виктор Россыпнов.

Строители полностью снесли старое здание, вывезли строительный мусор и заканчивают демонтаж асфальтового покрытия, чтобы приступить к прокладке коммуникаций – водопровода, канализации и отопления.

Новый автовокзал будет полностью благоустроенным, рядом с современным одноэтажным зданием построят удобную стоянку для автобусов.

К 10 августа компания-подрядчик планирует начать установку фундамента и прокладку сетей. Основные строительные работы должны быть завершены в этом году. В 2021-м здание будет введено в эксплуатацию.