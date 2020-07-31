Большинство заявок на кредитные каникулы удовлетворяется в Карелии

В Республике Карелия банки удовлетворили 82% рассмотренных обращений о кредитных каникулах и реструктуризации задолженности, которые субъекты малого и среднего бизнеса подали с 20 марта по 15 июля 2020 г., сообщается на сайте правительства РК.

Предприниматели получили кредитные каникулы на сумму около 1 млрд. рублей.

Всего за указанный период субъектами МСП в Карелии было подано 923 заявки на реструктуризацию задолженности, из них обращения о предоставлении кредитных каникул в рамках закона №106-ФЗ составили более чем две трети. Процент удовлетворения этих обращений - 85% от числа рассмотренных.

За тот же период от физических лиц поступило 7,6 тысяч заявлений о предоставлении кредитных каникул или реструктуризации задолженности по собственным программам банков, из которых банки одобрили 4,7 тысяч заявок (64% из числа рассмотренных).

Закон о предоставлении льготного периода заемщикам, попавшим в сложную ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции (№ 106-ФЗ), предусматривает отсрочку платежей по кредитам и займам, которые не превышают установленный Правительством РФ максимальный размер, на срок до полугода. Воспользоваться кредитными каникулами могут граждане, чьи доходы снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, индивидуальные предприниматели и организации малого и среднего бизнеса из отраслей, сильнее всего пострадавших из-за пандемии.

В целом в России уже реструктурировано кредитов почти на 4,3 трлн. рублей.