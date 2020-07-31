Курс рубля продолжает существенно снижаться

Сегодня на торгах на Московской бирже рубль продолжил свое падение относительно доллара и евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по состоянию на 13:25, евро торгуется на отметке 87,55 рубля. За один доллар дают 73,87 рубля.

С 21 июля курс доллара вырос на 4 рубля, а евро - на 6,5 рубля. Российская валюта продолжает снижение даже несмотря на то, что за последние сутки выросли цены на нефть. Эксперты связывают падение стоимости рубля с отказом Центробанка продавать на бирже всю валюту, вырученную после передачи Сбербанка под контроль правительства, пишет «Лента.ру».