В Карелии начнется строительство Сегозерской ГЭС

ГЭС мощностью 8,1 МВт будет построена на левом берегу истока реки Сегежа, сообщается на сайте правительства Карелии.

Стоимость проекта составляет порядка 1,4 млрд. рублей. Правительство Карелии обязалось оказать содействие в его реализации, подписано соответсвующее соглашение.

Строительство Сегозерской ГЭС обеспечит Карелию дополнительным источником возобновляемой энергии, повысит надежность электроснабжения, создаст около 100 новых рабочих мест (как на этапе строительства, так и эксплуатации), обеспечит дополнительный спрос внутри региона для строительно-монтажных организаций и производителей материалов и оборудования, а также позволит увеличить налоговые поступления в бюджет республики.