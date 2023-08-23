23 августа 2023, 21:14
В популярный графический редактор встроят нейросеть
Пользователи смогут вводить текстовый запрос, а искусственный интеллект в Paint будет генерировать картинку
В простой графический редактор добавят искусственный интеллект. О том, что Paint получит поддержку нейросети сообщает «Лента» со ссылкой на издание Windows Central.
Благодаря опции, которую встроят в операционную систему Windows 11, пользователи будут вводить запрос в виде текста, а искусственный интеллект в редакторе Magic Paint создаст изображение.
Нейросеть могут внедрить и в другие приложения Windows. // фото unsplash.com/ Marvin Meyer