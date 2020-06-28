В понедельник воздух в Карелии прогреется до плюс 23

Завтра, 29 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью +5+7, днем +16+18.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +4+9, местами, преимущественно по северным и восточным районам до 0, днем +15+20, местами до +23.

В Костомукше до +21, преимущественно ясно.

В Сегеже до +16, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +18, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.