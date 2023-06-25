25 июня 2023, 17:00
Погода

В понедельник в Карелию придет лето

Начало новой рабочей недели порадует теплом

В понедельник 26 июня на территории Карелии ожидается по-настоящему летняя погода.

Синоптики обещают в нашей республике переменную облачность. Но преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный. Ночью слабый, днем умеренный. Температура ночью +8, +13°С,  днем +22, +27°С.

В Петрозаводске также переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный. Ночью слабый, днем умеренный. Температура ночью +11 +13°С, днем +24, +26°С.

Атмосферное давление будет мало меняться. // Фото: "Петрозаводск говорит". 

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