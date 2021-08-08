В понедельник в Карелии обещают до плюс 24 градусов тепла
В понедельник в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго- восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13, +15, днем +22, +24, рассказали в региональном Гидрометцентре. Атмосферное давление существенно не изменится.
9 августа в Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +16, на севере местами до +6, днем +15, +20, местами до +24.
По информации Гидрометцентра России, ночью в Калевале +13, днем +18;
В Кондопоге ночью +15, днем +24;
В Медвежьегорске ночью +14, днем +24;
В Олонце ночью +13, днем +25;
В Пудоже ночью +14, днем +27;
В Сегеже ночью +14, днем +21;
В Сортавале ночью +14, днем +22;
В Суоярви ночью +13, днем +23. (фото «Петрозаводск говорит»)