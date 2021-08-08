Ливни и грозы обрушатся на Карелию

МЧС Карелии со ссылкой на региональный ЦГМС распространило экстренное предупреждение для жителей и гостей республики.

Сегодня, 8 августа, с 10-13 часов местами, преимущественно по южным и центральным районам Карелии, ожидаются ливни, грозы. При грозах порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Предположительно, непогода затроент Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы. (фото «Петрозаводск говорит»)