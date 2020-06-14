В понедельник в Карелии будет очень жарко
В понедельник в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +10, +12. Днем воздух прогреется до +24, +26.
15 июня в Карелии также прогнозируется небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью в пределах +9, +14. Днем потеплеет до +21, +26, местами столбик термометра поднимется до +29.
В Калевале ночью +13, днем +28;
В Кондопоге ночью +12, днем +25;
В Медвежьегорске ночью +12, днем +26;
В Олонце ночью +13, днем +26;
В Пудоже ночью +11, днем +26;
В Сегеже ночью +11, днем +26;
В Сортавале ночью +10, днем +22;
В Суоярви ночью +10, днем +25.