В положение конкурса «Лучшая муниципальная практика» внесены изменения

Председатель Правительства Михаил Мишустин внес изменения в положение о Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Конкурс проводится Правительством России с 2017 года.

Всероссийский конкурс является одним из эффективных инструментов по поддержке лучших муниципальных практик, направленных на повышение качества жизни граждан. Правительство работает над совершенствованием конкурса. Принято постановление, которым две действующие номинации преобразованы в новые – “Повышение эффективности управления территорией„ и “Повышение узнаваемости муниципальных образований (бренд территории) „. Новые номинации будут стимулировать применение новых инструментов для социально-экономического развития муниципалитетов. Кроме того, они будут способствовать созданию новых точек притяжения и привлекательного образа территорий,

– отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В 2025 году конкурсный отбор будет проводиться по пяти номинациям:

«Градостроительная политика, благоустройство и ЖКХ»,

«Умный город»,

«Укрепление межнационального мира и согласия на муниципальном уровне»,

«Повышение эффективности управления территорией»,

«Повышение узнаваемости муниципальных образований (бренд территории)».



В рамках конкурса отберут 50 муниципальных образований, на их поощрение направят 1 млрд рублей. Итог конкурса подведут осенью 2025 года.

В конкурсе традиционно участвуют и карельские муниципалитеты. Петрозаводский городской округ ежегодно участвует в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия…». В прошлом году на конкурсе Карелию представлял также Костомукшский городской округ.