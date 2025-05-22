В Карелии расширят поддержку детей бойцов, погибших в ходе СВО

На заседании Законодательного Собрания Карелии 22 мая депутаты большинством голосов приняли законопроект, направленный на социальную поддержку детей граждан, погибших при выполнении задач специальной военной операции. С такой законодательной инициативой выступил Глава региона Артур Парфенчиков.

– Считаю, что будет справедливо и правильно платить ежемесячное пособие не только детям военнослужащих, погибших в Украине, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, но и детям, чьи родные отдали жизни на приграничных территориях и российской границе при отражении вооруженных провокаций,

– подчеркнул Глава республики.

Напомним, в Карелии детям погибших участников СВО выплачиваются ежемесячные пособия с сентября 2022 года. Их размер составляет величину прожиточного минимума, установленную в регионе по социально-демографической группе населения «дети» (20 239 рублей – по северной части республики, 18 902 рублей – остальные районы и округа).

Пособие предоставляется на ребенка (детей) до достижения им возраста 18 лет, а обучающемуся очно в образовательных организациях независимо от их организационно-правовых форм – до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.

Заявление о предоставлении ежемесячного пособия может оформить родитель (законный представитель) ребенка в Отделении по работе с гражданами Центра социальной работы Карелии по месту жительства.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия