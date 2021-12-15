В Подмосковье пятилетняя девочка на «ватрушке» угодила под электричку

Ребенок съехал на тюбинге с горы и попал под электричку, сообщает «Лента.ру». Пятилетняя девочка вместе с родителями и братом катались на ватрушках с насыпи, прилегающей к главному пути на 26 км перегона железнодорожных станций «Болшево – Зеленый Бор».

При подъеме на горку у мамы вырвалась веревка, тюбинг вместе с ребенком съехал к железной дороге, по которой двигался электропоезд «Москва-Ярославская - Фрязино». Все произошло днем 11 декабря в Подмосковье. Девочка получила травмы, но выжила, она находится в больнице.

Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.