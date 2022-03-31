В планах правительства регулирование цен на продовольствие не стоит

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что правительство РФ не планирует вводить регулирование цен на продовольствие, так как рыночные механизмы должны сами сбалансировать цены на рынке продовольствия. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что правительство «анализирует самочувствие» производителей продуктов питания, и, в случае если растут издержки, быстро принимает необходимые меры для того, чтобы обеспечить дополнительное финансирование по льготным кредитам. Как, например, принятое решение по предприятиям агропромышленного комплекса о выделении 26 млрд рублей - до 5 млрд руб. на одно юридическое лицо под 10% годовых.

«Мы договариваемся о том, чтобы было меньше посредников между производителем и торговыми сетями. И это тоже такая штабная работа минпрома и минсельхоза, когда российские аграрии могут напрямую поставить свои товары в торговые сети либо на ярмарки, которые сейчас активно организуют наши регионы»,

- добавила Абрамченко. Фото: pixabay.