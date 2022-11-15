В ПФР объяснили, кто может претендовать на прибавку к пенсии

Пенсионеры получают надбавку за уход за нетрудоспособными родственниками. Такая выплата предусмотрена еще с 2002 года.

В ПФР разъяснили нюансы. В частности, иждивенцами, за которых можно получить повышение фиксированной выплаты, считаются только близкие родственники. Это дети пожилого человека до 18 лет или дети от 18 до 23 лет, если они получили инвалидность до совершеннолетия или учатся. Также к иждивенцам могут быть отнесены братья, сестры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родственников трудоспособного возраста. К иждивенцам также относятся родители и супруг, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

Надбавку начисляют не более чем на трех иждивенцев. Максимум, который может получить человек, составляет 7220 рублей.

«Пенсионеру будет назначена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии, которая складывается из ее обычного размера и надбавки. Доплаты за каждого иждивенца, но не более чем на 3 человек, устанавливаются в размере 1/3 от величины фиксированной выплаты, то есть 2 406,91 рубля. Так, при наличии трех и более иждивенцев повышение фиксированной выплаты устанавливается в размере 7 220,74 рубля»,

- объяснили в ПФР.

Чтобы получать надбавку, нужно заявление. Дополнительные документы могут и не понадобиться, если у ПФР уже есть нужные сведения. В отдельных случаях пенсионера уведомят о необходимости предоставить подтверждающие документы. // фото: unsplash.com