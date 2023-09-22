В Петрозаводске запретят остановку транспорта на одной из улиц

В Петрозаводске запретят остановку транспорта на участке улицы Льва Толстого. Городские власти уверяют, что так будет безопаснее для водителей и пешеходов.



С 13 октября в Петрозаводске будут запрещены остановка и стоянка транспорта на отрезке улицы Льва Толстого. Ограничения будут действовать по нечетной стороне от дома № 47А до пересечения с Новолесной улицей.

Изменения призваны повысить безопасность водителей и пешеходов, подчеркивают в мэрии Петрозаводска.

Участников дорожного движения призывают быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД. // Фото: администрация Петрозаводска.