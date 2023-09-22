22 сентября 2023, 13:08
Общество

В Петрозаводске запретят остановку транспорта на одной из улиц

Запрет на остановку транспорта будет введен в действие с 13 октября

В Петрозаводске запретят остановку транспорта на участке улицы Льва Толстого. Городские власти уверяют, что так будет безопаснее для водителей и пешеходов.

С 13 октября в Петрозаводске будут запрещены остановка и стоянка транспорта на отрезке улицы Льва Толстого. Ограничения будут действовать по нечетной стороне от дома № 47А  до пересечения с Новолесной улицей.

Изменения призваны повысить безопасность водителей и пешеходов, подчеркивают в мэрии Петрозаводска.

Участников дорожного движения призывают быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД. // Фото: администрация Петрозаводска. 

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остановка транспорта
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ГИБДД Петрозаводск