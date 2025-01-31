В Петрозаводске водители проезжают по «лунным кратерам»

«Лунные кратеры» образовались на одной из улиц Петрозаводска. Лужи со снежной кашей и ледяные бугры запечатлели вблизи сетевого магазина на улице Солнечная, 3.

«Всю зиму за продуктами к ним ни пройти, ни проехать»,

- сетуют в сообществе «Подслушано в Птз».

Горожане также жалуются и на заполненную водой ледяную парковку вблизи манежа ПетрГУ на Университетской улице:

«Мы конечно знаем, что путь спортсмена нелегкий, но не настолько же! До места тренировок мы не доезжаем, а доплываем. Боюсь представить, как дети/студенты добираются сюда пешком. А что будет, когда мороз станет? Безобразие».