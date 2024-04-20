В Петрозаводске вновь приложили припарки к печально известному мосту

У автолюбителей Петрозаводска ровно 20 лет назад появился повод для радости. Радости в те годы были у автолюбителей незавидные. На этот раз они могли порадоваться лишь тому, что жуткие ямы на Гоголевском мосту работники «ГорДЭУ» вновь заложили кирпичом. Причем, сами же работники утверждали, что этих мер хватит дня на два. Помните, как мы долго мучились со старым мостом? Новый построили и торжественно открыли осенью 2017 года.

Только на кирпич, которым закладывали ямы на мосту, из городской казны ушло 50 тысяч рублей. Это за две недели починки. А таких недель нужно было в год – множество. При том, что на текущий ремонт всех городских дорог города в 2004 году был заложен только один миллион рублей.

«Текущий ремонт, как показывает практика, не дает большого результата. Все равно в итоге приходится летом снова ремонтировать. Латать те же дыры – ямы. Поэтому необходимо произвести капитальный ремонт», - пояснил Вадим Учаев, начальник Управления городского хозяйства.

Гоголевский мост серьезно реставрировали за 7 лет до этого. Но уже через полгода пришлось проводить первый ямочный ремонт. Начальник отдела «ГорДЭУ» Николай Гуляев предположил: «Скорей всего из-за некачественного асфальта. Когда Петрозаводское ДРСУ асфальтировало, уже в процессе работы им попадался некачественный асфальт, они вырезали его, укладывали новый слой, это было в 1997 году. Видно было, что асфальт сухой, пережженный. Разрушение отсюда пошло».

На ремонт дорожного полотна моста было необходимо по меньшей мере около пяти миллионов рублей. Таких денег в казне города не было. Транспортный налог, который собирался с автомобилистов города, в те годы полностью уходил в федеральный фонд, тратился на дороги республиканского значения. В мэрии не унывали: «Будем изыскивать! Это магистраль напряженная. Люди добираются с Древлянки в центр, обратно. В том числе общественный транспорт ходит». Начать ремонт планировали летом 2004 года. А работникам ГорДЭУ еще полгода предстояло закладывать новые ямы кирпичом. Когда погода установится сухая, обещали заделать ямы и асфальтом.

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В Петрозаводске стартовал традиционный «Фолк-марафон», пятый по счету. Он собрал на сцене Дома культуры «Машиностроитель» самых разных исполнителей фолка. Накануне узнать о программе фестиваля к музыкантам из Центра музыкальных инициатив «Мюллярит», которые проводили марафоны, отправились журналисты.

Открыли Фолк-марафон исполнители цыганской музыки, коллектив «Лойко». Вместе с коллективом из Финляндии «Траллалей». На второй день торжества зрителей ждали студенты Академии имени Сибелиуса и университета Оулукюля из Финляндии. Их поддержали исполнители русского фолка, гости из Питера, коллектив «Рилроуд». Третий день марафона обещал стать самым насыщенным. Днем публику развлекали «Drolls» и бывшая группа «Reel», которая переименовалась в «Ватагу».

Под занавес петрозаводчан ждал сюрприз. Руководитель ЦМИ «Мюллярит» Сергей Зобнев рассказал, что по многочисленным заявкам зрителей, у нас выступит группа «Волга» с Анжелой Манукян, которая запомнилась публике по предыдущим марафонам. И сама группа «Мюллярит» тоже собиралась выступить. По словам организаторов, любителей фолка вновь ожидали качественный звук, недорогое пиво и диски участников марафона.

Таким было 20 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.