В Петрозаводске «улетела» остановка

Ветер уронил металлический остановочный комплекс, установленный недавно на Птицефабрике. Как сообщает «Столица на Онего», его установили совсем недавно, и горожане уже раскритиковали его внешний вид.

Новый остановочный комплекс поставили взамен старого, изношенного. Правда, новая остановка оказалась ничуть не лучше. Мэр Владимир Любарский сообщил, что это временный вариант, и скоро на Птицефабрике оборудуют нормальный остановочный комплекс.

Однако погода распорядилась иначе. По словам журналистов, уродливую остановку снес ветер. Лежащую на боку конструкцию сфотографировал горожанин.