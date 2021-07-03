03 июля 2021, 22:27
В Петрозаводске «улетела» остановка
Попытка благоустроить остановочный комплекс на Птицефабрике не удалась
Ветер уронил металлический остановочный комплекс, установленный недавно на Птицефабрике. Как сообщает «Столица на Онего», его установили совсем недавно, и горожане уже раскритиковали его внешний вид.
Новый остановочный комплекс поставили взамен старого, изношенного. Правда, новая остановка оказалась ничуть не лучше. Мэр Владимир Любарский сообщил, что это временный вариант, и скоро на Птицефабрике оборудуют нормальный остановочный комплекс.
Однако погода распорядилась иначе. По словам журналистов, уродливую остановку снес ветер. Лежащую на боку конструкцию сфотографировал горожанин.