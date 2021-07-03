03 июля 2021, 11:57
Происшествия

Женщина, едва не зарезавшая своего сына, пошла под суд

Пожилую жительницу Беломорска обвинили в том, что она нанесла тяжкий вред здоровью своему сыну

В Беломорске окончили расследование уголовного дела по факту нападения на 43-летнего местного жителя. Мужчина пострадал от рук своей матери.

Как сообщает Следком Карелии, преступление было совершено в мае 2021 года. Обвиняемая в ходе конфликта нанесла своему сыну множественные колото-резаные ранения. Тема самым она причинила его здоровью тяжкий вред. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За данное преступление предусмотрено до десяти лет лишения свободы. // Фото: pixabay.com

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Метки: 
Карелия
Беломорск
криминал
поножовщина
следственный комитет