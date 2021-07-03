Житель Карелии разбил битой обогнавшую его машину

20-летний уроженец Олонецкого района стал фигурантом уголовного дела из-за того, что разбило чужую машину в ходе дорожного конфликта. Как сообщает МВД Карелии, причиной ссоры стал обгон на трассе.

Инцидент произошел в июне. Житель района возвращался домой на личном автомобиле. На одном из участков дороги он обогнал машину, водителю которой этот манёвр не понравился. Он догнал опередившее его транспортное средство и перегородил ему дорогу.

Между водителями начался конфликт. Агрессор взял биту, которая хранилась у него в багажнике, и разбил ею две фары, зеркало заднего вида, а также лобовое и боковое стёкла чужого автомобиля. После этого он уехал.

В результате второму участнику конфликта был нанесен ущерб в 9,5 тысячи рублей. Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Подозреваемый дал признательные показания и обязался возместить ущерб.

Полиция Карелии напоминает жителям региона: умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества – уголовно-наказуемое деяние. В данном случае виновник может лишиться свободы на срок до двух лет.