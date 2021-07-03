В Карелии произошла авария из-за слишком яркого солнца

В Медвежьегорском районе водитель спровоцировал ДТП из-за яркого солнца. Как сообщает ГИБДД Карелии, автомобилист не заметил стоявшую на обочине машину и врезался в нее.

Авария произошла вечером на 203 километре автодороги «Суоярви-Юстозеро». 34-летний водитель автомобиля "Шевроле Круз" был ослеплен солнцем не заметил стоящий на обочине по ходу движения автомобиль «ГАЗ».

В результате наезда пострадала 36-летняя пассажирка иномарки. Женщине оказана медицинская помощь.