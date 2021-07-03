Иномарка врезалась в погрузчик из-за потерявшего сознание водителя

В Пудожском районе Карелии произошла серьезная авария. Легковой автомобиль врезался в погрузчик из-за того, пострадали два человека.

ДТП случилось на трассе «Кола» 2 июля в 10:30. Как сообщает ГИБДД Карелии, 65-летний водитель «Хендай Солярис» потерял сознание во время управления автомобилем. В результате машина протаранила стоящий на обочине минипогрузчик.

В аварии пострадали 59-летняя и 63-летняя пассажирки легкового авто. Им оказана медицинская помощь. // Фото: ГИБДД РК