Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на Мерецкова

Групповая авария случилась сегодня вечером на улице Мерецкова в районе пересечения с улицей Володарского в Петрозаводске, сообщает dtpptz.ru. Момент столкновения запечатлела камера «Сампо.ру». Все произошло 2 июля в 19:04. Машины двигались навстречу друг другу.

Первое столкновение произошло, когда один из участников поворачивал налево, а другой двигался прямо. Уйти от столкновения не удалось. Одну из машин развернуло и отбросило на тротуар.

Второй автомобиль отбросило на встречку, где произошло еще одно столкновение. (фото Dmtr Sgnn, dtpptz.ru)